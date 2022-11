Afrique de l'Ouest: Initiative d'Accra - Gare au syndrome du G5 Sahel !

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

On se rappelle en effet que cette idée généreuse au départ était morte de sa belle mort et enterrée suite aux difficultés de financement et aux incompréhensions entre Etats membres. Mais c'est surtout le retrait du Mali de l'organisation qui aura signé son acte de décès.

Reste la piste endogène, tout aussi aléatoire quand on sait que les Etats africains sont impécunieux au point de ne pouvoir contribuer à la vie des organisations qu'ils ont eux-mêmes créées. Sur ce point, le Premier ministre burkinabè Me Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla a proposé le prélèvement d'une somme sur la vente de certains produits comme l'or, le café, le cacao et le coton afin de financer cette task force qui sera basée à Tamale, au Ghana, mais dont le dispositif de renseignement sera installé au Burkina.

Mais comme c'est souvent le cas pour les organisations panafricaines, ce qui risque de manquer le plus, c'est le nerf de la guerre. On estime à 550 millions de dollars la somme nécessaire pour mettre la machine en route. Où trouver une telle somme ? Plusieurs pistes ont été évoquées. D'abord celle des bailleurs de fonds, avec notamment l'Union européenne dont le président du Conseil, Charles Michel, était à Accra ; l'Union africaine (UA); la Grande-Bretagne et la CEDEAO.

Créée en septembre 2017 et regroupant le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina et trois pays observateurs, à savoir le Mali, le Niger et le Nigeria, cette institution vise à mutualiser les efforts des Etats pour mener une lutte efficace contre l'expansion du terrorisme dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Un vœu pieux jusque-là, d'autant plus qu'on n'avait encore rien vu de concret sur le terrain, à l'exception quelques opérations ponctuelles.

