Cameroun/Ghana: Mondial 2022 - Cameroun, Ghana, Portugal, Brésil... le programme de ce jeudi 24 novembre

Un peu plus tard dans l'après-midi et toujours dans le groupe H, le Ghana, cinquième et dernier pays africain à faire sa première sortie, se mesurera au Portugal de Cristiano Ronaldo. Un match qui ne sera pas facile mais que les Black Stars doivent bien négocier pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale.

Le premier match de la journée commence à 10h GMT et opposera la Suisse au Cameroun dans le groupe G. Désireux de faire une belle compétition et même de remporter ce Mondial tel que le souhaite Samuel Eto'o, les Lions indomptables ont l'obligation de faire une belle prestation contre les Suisses pour bien entrer dans le tournoi. Le Cameroun sera le 4e représentant du continent africain à entamer la Coupe du monde 2022.

