Afrique: Réunion préparatoire du Sommet extraordinaire de l'UA sur l'industrialisation - Lamamra met en avant l'expérience de l'Algérie

A cet égard, il a été notamment recommandé d'explorer tous les voies et moyens susceptibles de favoriser la réunion des conditions nécessaires pour booster l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique et rendre plus effective la ZLECAf.

En effet, tout en rappelant l'engagement panafricaniste de l'Algérie et ses efforts consentis en faveur de la promotion de l'intégration économique du continent, le ministre des Affaires étrangères a briefé ses pairs sur les progrès enregistrés par l'Algérie en matière de développement économique et de diversification des exportations hors hydrocarbures, en soulignant l'impact positif du programme de relance et de renouveau économique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

