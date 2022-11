Algérie: Bouslimani souligne l'importance des médias de proximité dans l'accompagnement des efforts de développement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le ministre de la Communication avait entamé sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Constantine en se rendant au siège du journal Annasr avant d'inspecter les sièges de l'Etablissement publique de la Télévision et de la Radio de Constantine et celui de la Société d'impression de l'est.

Le ministre de la Communication a, par ailleurs, affirmé que l'Etat œuvrait à la réorganisation des imprimeries publiques en difficulté financière, rappelant la création prochaine dans la capitale d'une société nationale d'impression sous la tutelle de laquelle seront placées les imprimeries publiques de l'est, de l'ouest et du sud.

Lors d'un point de presse au siège de la Radio régionale de Constantine, en marge d'une visite de travail et d'inspection de deux jours dans la wilaya, M. Bouslimani a souligné l'importance des médias de proximité, mettant en exergue les acquis réalisés en termes de développement et de professionnalisme de la presse nationale.

