Mali: Paris "regrette" l'interdiction des ONG financées par la France

Le mois dernier, Paris décide de couper une autre partie de son aide : les fonds consacrés au développement et alimentant non pas le budget malien, mais les ONG travaillant au Mali, qu'elles soient françaises - il y en a une quarantaine -, maliennes ou d'autres nationalités. Certaines de ces organisations sont financées via des projets de l'ambassade, d'autres via l'Agence française de développement (AFD), d'autres encore par le biais d'autres ONG avec qui elles travaillent en partenariat ou en sous-traitance. De source diplomatique toujours, cette part de l'aide française au Mali représente une vingtaine de millions d'euros chaque année.

Depuis 2013, l'aide publique au développement de la France vers le Mali a représenté plus de 100 millions d'euros par an. En février dernier, l'essentiel de cette aide avait déjà été coupée par la France, qui avait mis un terme aux financements transmis directement à l'État malien.

