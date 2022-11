Tanzanie: Crash aérien - Un rapport officiel pointe la mauvaise gestion des opérations de secours

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

C'est finalement grâce à l'intervention d'un membre d'équipage et d'un passager, que les vingt-six survivants ont pu sortir de l'appareil. Ils ont pu être récupérés ensuite par des pêcheurs locaux, les premiers à arriver sur place. Depuis, la presse locale encense l'un des pêcheurs, et assure qu'il aurait reçu 1 million de shillings tanzaniens soit 400 euros, pour son courage.

Dix-neuf personnes sont décédées le 6 novembre lorsque l'avion Precision Air de la compagnie kenyane Kenya Airways a plongé dans les eaux du plus grand lac d'Afrique. Il transportait 43 passagers. S'il y avait eu des opérations de sauvetage immédiates, un plus grand nombre de personnes aurait pu être sauvé selon le rapport.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.