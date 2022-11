Afrique: 3e Forum de la jeunesse panafricaine - Des recommandations pour booster les actions des jeunes

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Selon le contexte, les jeunes sont au cœur même du programme de développement de l'Afrique. Avec plus de 75% de 1,2 milliard d'habitants de l'Afrique âgés de moins de 35 ans et 453 millions d'Africains âgés de 15 à 35 ans, il va sans dire que les résultats de développement des jeunes africains ont un effet significatif et durable sur la trajectoire du continent.

Sur le plan de l'emploi, les jeunes ont demandé l'égalité, des emplois dignes, un travail rémunéré, des stages rémunérés et une rémunération égale pour le salaire horaire du travail à temps partiel et du travail à temps plein, dans des conditions égales. Ils souhaitent ensuite la création d'une plateforme de compétences numériques pour soutenir les jeunes dans leur transition entre les études et le monde professionnel.

Les jeunes ont, par ailleurs, exprimé leur besoin d'avoir des programmes de leadership identifiant des leaders physiques pour encadrer, encourager et soutenir en permanence les leaders émergents dans tous les domaines du continent, y compris dans les organisations régionales et internationales ; la nomination de jeunes conseillers/envoyés spéciaux et d'autres fonctions dans l'industrie, les institutions et à tous les niveaux de la gouvernance nationale, régionale et mondiale.

Pour avoir des jeunes engagés dans le continent, les participants ont recommandé l'institutionnalisation du co-leadership pour les jeunes et une participation politique effective ; des égalités d'opportunités pour le leadership à tous les niveaux de prise de décisions dans les dimensions politiques, sociales, culturelles, économiques et publiques de la vie, tout en renforçant les voix des jeunes et en créant des espaces ainsi que des ressources pour leurs agendas.

Dans le domaine de l'entrepreneuriat, les recommandations ont porté sur l'affectation des capitaux pour permettre aux entreprises créées par les jeunes de se développer, de réaliser des économies d'échelle et d'entrer dans les marchés commerciaux ; des opportunités comprenant des initiatives de mentorat physique et virtuel pour les jeunes entrepreneurs ; une formation à l'entrepreneuriat et au développement des affaires dispensée au sein d'un réseau d'espaces personnels et virtuels et des services d'incubation fournis par des entreprises établies.

Devant les représentants de huit Organisations non gouvernementles (ONG) réunis au Centre national de transfusion sanguine, les responsables de l'association Les jeunes cadres ont vulgarisé les différentes recommandations formulées lors des assises d'Addis-Abeba. Dans le domaine de l'enseignement, la jeunesse africaine a, entre autres, recommandé une éducation de qualité, accessible et inclusive pour tous les jeunes en Afrique, sans aucune barrière ou défi ; des possibilités de bourses d'études pour les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à tous les niveaux.

