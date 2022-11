Maroc: Le Yémen réitère sa position constante et de principe soutenant l'intégrité territoriale du Maroc

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a insisté sur la nécessité d'aller de l'avant vers le développement des relations bilatérales et à matérialiser les points ayant fait l'objet d'un accord lors de sa visite dans le Royaume, notamment l'octroi de bourses aux étudiants yéménites, la facilitation des procédures d'entrée des Yéménites au Maroc et les autres questions à caractère consulaire et celles inhérentes au dialogue et à la consultation politique.

"Le Yémen réitère sa position constante et solide de principe envers les questions intéressant le Maroc, et à leur tête la question de l'intégrité territoriale du Royaume", a souligné M. Bin Mubarak dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge du 9ème forum de l'Alliance des civilisations de l'ONU.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.