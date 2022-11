Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Novembre 2022

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La coalition « voti ndali ti azo kwe » milite pour la participation des peuples autochtones aux élections locales. Depuis 34 ans, les élections des conseillers municipaux et régionaux n'ont pas été organisées en Centrafrique. Il s'avère indispensable que ces élections soient inclusives et reflètent la diversité de la société centrafricaine. Cet exercice intervient dans le souci de mener un plaidoyer autour de la proposition d'amendement du code électoral en République Centrafricaine et de voir clair, les dispositions dans la constitution du 30 mars 2016 en son Article 6 Alinéa 2, qui assure la protection des couches marginalisés et des Pygmées. (Source : abangui.com)

Selon africanews, un accord a été trouvé pour un "cessez-le-feu immédiat" dès vendredi à 18 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, à l'issue d'un mini-sommet à Luanda mercredi, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Un accord a été trouvé pour un "cessez-le-feu immédiat" dès vendredi à 18 heures dans l'est de la République démocratique du Congo, à l'issue d'un mini-sommet à Luanda mercredi, a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Le président congolais Félix Tshisekedi y était notamment réuni avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, en l'absence du président Paul Kagame, pour tenter de mettre fin aux récentes tensions dans l'est de la Rdc et après l'échec d'un accord de cessez-le-feu conclu en juillet.

Rescapé de l'incendie qui a ravagé le Palais des Verres dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 novembre 2017, l'ancien hémicycle de l'Assemblée nationale se transforme. Cette enceinte historique et chargé de symbole est sur le point de porter le nom de Musée parlementaire. Selon le bureau de chambre, il deviendra ainsi « un symbole qui matérialise et relate l'histoire du parlement et des grandes figures de 1946 à nos jours (…) Ce lieu symbolique permettra également de montrer l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale ».( Source : journal du cameroun)

Le gouvernement béninois prévoit plus de 46 milliards de francs Cfa en 2023 pour améliorer l'offre et l'accès aux soins de santé Le gouvernement béninois envisage un investissement de plus de 46 milliards de francs Cfa dans le secteur de la santé en 2023 en vue d'améliorer l'offre et l'accès aux soins de santé au profit des populations, a annoncé le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, dans un dossier de presse publié lundi à Cotonou. (Source : aconou.com)

Selon Togo-Presse, le Togo et la Banque Mondiale ont lancé, le 21 novembre 2022, la première phase des consultations de l'élaboration du nouveau Cadre de partenariat pays 2023-2027 qui va soutenir la coopération entre les deux parties au cours de cette période.Les travaux de démarrage ont été ouverts par le ministre, secrétaire général de la Présidence de la République, Gouverneur de la Banque Mondiale au Togo, Sandra Ablamba Johnson et Mme Coralie Gevers, directrice des opérations pour le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Togo. .

Dans le cadre du sommet de l'Union Africaine sur l'industrialisation et la diversification économique, un panel a été organisé, dans la matinée de le mardi 22 novembre 2022 au centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey, sur le Thème « la gouvernance et la mobilisation des ressources financières et non-financières pour l'industrialisation de l'Afrique». Selon les organisateurs de l'événement, cette session vise à définir un ensemble concret et consolidé d'orientations sur les ressources financières et non financières à mobiliser pour l'industrialisation et la diversification économique du continent.

Ouf de soulagement pour les travailleurs du privé. La Commission indépendante permanente de concertation (Cipci) réunissant la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) et les centrales syndicales ont décidé le 7 novembre 2022, de valoriser le Smig actuel. Ainsi le Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig) sera porté à 75 000 FCfa, soit une valorisation de 25% à compter du 1er janvier 2023. ( Source: fratmat.info)

Démenti formel du porte-parole du gouvernement, alors que 30 minutes plus tard après ce démenti, le site de la primature se fendait d'un communiqué pour rétablir les faits : cette cavalerie anti-terroriste de la Force multinationale aura pour siège Tamalé, et le Renseignement sera basé à Ouaga. Ainsi donc, voilà un sommet qui a accouché de quelque chose de tangible. Avec ces 10 000 hommes, et l'aide du Royaume Uni, de la Cédéao, de l'Ue et de l'Ua, la sous-région pourra faire face aux terroristes qui régentent des pans entiers du Burkina et du Mali. (Source : aouag.com)

