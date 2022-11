Afrique: Le président Ismaïl Omar Guelleh reçoit à Djibouti M. Bensaid porteur d'un message de Sa Majesté le Roi

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les relations bilatérales entre Rabat et Djibouti marquées par le respect et la coopération commune ont également été passées en revue, a ajouté le ministre qui a souligné que la coopération dans tous les domaines se poursuivra entre les deux pays grâce à la volonté de leur Chef d'Etat pour répondre aux aspirations des deux peuples frères.

M. Bensaïd a ajouté que cette audience a été l'occasion de réaffirmer la profondeur des relations historiques entre le Royaume du Maroc et la République de Djibouti, qui sont fortes et excellentes.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.