Tchad: Les mariages précoces, un défi difficile à relever

Pour elle, "le mariage c'est quelque chose de précieux. La jeune fille peut avoir sa vision des choses et décider de se marier plus tard. Et donc c'est à elle de prendre sa décision. Se marier, ce n'est pas seulement avoir des enfants, le mariage c'est être heureux, rendre l'autre heureux, s'accompagner".

Une autre conséquence est que ces filles mariées trop jeunes deviennent dépendantes de leur mari. Dans ces conditions, elles sont souvent confrontées à la violence domestique , aux grossesses précoces et risquées, à la précarité et à la dépression.

Un chiffre qui pourrait doubler d'ici 2050 si rien n'est fait. Les causes de cette pratique jugée néfaste sont : la pauvreté, les pesanteurs culturelles et le manque d'éducation.

Selon une récente étude menée par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Tchad, est le deuxième pays au monde ayant le taux le plus élevé de mariages précoces. 68% des filles sont mariées à l'âge de 18 ans et 25 % à l'âge de 15 ans.

Ces jeunes femmes sont forcées de se marier et sont du coup exposées aux conséquences, notamment l'abandon de l'école et les violences domestiques.

