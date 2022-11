Guinée: Dialogue politique - Les préalables du FNDC avant toute participation

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Compte tenu de la profonde crise de confiance qui existe entre la classe politique, la société civile et les autorités de la transition, il nous apparaît fondamental que la CEDEAO intervienne pour présider le dialogue et favoriser ainsi le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée à travers l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes ", lit-on dans le communiqué du FNDC.

Le FNDC sollicite la mise en place d'un cadre de dialogue permanent regroupant le CNRD, le Gouvernement, le CNT, les parties politiques et la société civile en présence des diplomates du G5 et sous la présidence de la CEDEAO ;

La libération sans condition de tous les détenus politiques injustement arrêtés et incarcérés à la maison centrale de Conakry et à l'intérieur du pays;

" La Coordination Nationale du FNDC fidèle à ses principes et soucieuse de la réussite de la transition en cours, rejette le format et le contenu du simulacre de dialogue proposé par le Président du CNRD sous réserve de la prise en compte des propositions ci-après :

En plus de rejeter le format et le contenu du dialogue politique en vue, le FNDC conditionne sa participation. Pour cette entité sociopolitique, il n'est pas question de discuter avec le régime en place avant la prise en compte de ses préalables.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.