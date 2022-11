Mali: Que va-t-il rester de la Minusma dans quelques mois ?

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

" Là où il y a les grandes agglomérations, c'est là où on peut dire qu'il y a un peu de sécurité. Sinon, aux alentours, ça ne va pas. Il y a des communes qui se sont vidées de leurs populations, des communes entières. Le retrait de certains contingents de la Minusma, cela nous inquiète et fait l'objet de débats dans la ville ", dit-il.

" Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont à Bamako qui n'ont jamais échangé avec les militaires et qui demandent le départ de la Minusma. Mais ceux qui échangent avec les militaires savent que nous n'avons pas les effectifs pour couvrir la sécurité sur tout le territoire national. Et nous sommes à la veille des élections. Il faut assurer la sécurité des bureaux de vote, le transport des urnes etc. "

" Le gouvernement malien prévoit de recruter 26.000 anciens combattants dans l'armée. Mais pour les former et les déployer, cela va prendre du temps, des années. Et il faut avoir aussi les moyens pour les déployer mais le pays n'a pas ces moyens. Il va falloir que la Minusma fasse en sorte que d'autres pays contributeurs puissent envoyer des soldats pour remplacer ceux qui partent."

" Cela va laisser certainement un vide. L'Allemagne évolue dans une zone qui est extrêmement difficile d'accès pour les Fama. La Côte d'Ivoire gère la logistique dans la zone où ses soldats sont déployés. Si l'armée malienne ne fait pas des efforts pour recruter et former le plus rapidement de nouveaux soldats, certainement que le départ de certains contingents va laisser des traces sur le terrain ", explique le sociologue.

