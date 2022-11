Afrique Centrale: Déception dans le Nord-Kivu - Paul Kagame n'est pas allé à Luanda

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il souligne le "climat de manque de confiance entre les Etats". Cette défiance se voit selon lui "dans les discours des gouvernements congolais et rwandais, et on ne peut pas arriver à un climat de paix et de négociation sans passer par un processus de restauration de la confiance entre les Etats opposés."

A plusieurs reprises, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés pour trouver une solution à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Mais selon l'analyste politique congolais Evariste Iragi, le manque de confiance entre les deux parties fait obstacle à la résolution de la crise.

Christian Kalamo est un acteur de la société civile à Goma . Il doute : "Si le gouvernement a demandé au M23 de se retirer, ils auraient dû retourner d'où ils viennent et attendre une réponse à leurs revendications s'ils sont vraiment congolais comme ils le disent. Mais la poursuite de leur offensive démontre clairement qu'ils n'ont aucun souci pour le pays, et cette condition doit être maintenue par le gouvernement congolais avant tout dialogue."

Les habitants de l'est de la RDC, la région où se poursuivent les combats entre l'armée et les rebelles du M23 , n'attendent pas grand-chose de ces nouvelles négociations. Surtout en l'absence de Paul Kagame.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.