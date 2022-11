Tchad: Résurgence de Boko Haram et l'ISWAP dans la région du lac Tchad

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce nouvel assaut survient dix jours après une tournée dans la zone du président, le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui y avait proclamé publiquement, non loin des lieux de l'attaque, que les jihadistes "aujourd'hui" n'avaient "plus la force de s'attaquer aux casernes" et ciblaient désormais "la population et ses biens". Alors que des opérations militaires sont souvent conduites pour venir à bout de ces djihadistes, l'ampleur de cette nouvelle attaque soulève une fois encore la question de leur capacité de nuisance.

Pour l'attaque de mardi, les djihadistes ont opéré en plein milieu de la nuit et visé une unité de l'armée "dépêchée en éclaireuse pour installer un poste avancé dans l'île de Bouka-Toullorom", près de Ngouboua. C'est ce qu'explique dans un communiqué le porte-parole de la présidence tchadienne, Brah Mahamat. "Il y a eu une dizaine de morts et des blessés, tous des éléments des forces de défense", a-t-il précisé à l'AFP, imputant l'attaque à "Boko Haram".

Aux confins du Tchad, du Niger , du Cameroun et du Nigeria , le lac Tchad est une vaste étendue d'eau et de marécages parsemés de centaines d'îlots. Certains de ces îlots servent de repaires à des groupes très mobiles de Boko Haram et à l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest, l'ISWAP. Dans cette zone, le paysage ne permet pas de déplacer des blindés et des équipements lourds. Les djihadistes s'attaquent donc régulièrement aux armées et aux civils .

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

