Ile Maurice: Penny Hack - "L'ICAC est une vraie machine à cover-up"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

J'ai aussi rapporté ces abus au ministère de la Bonne gouvernance, au conseil d'administration de la FSC, et j'ai même fait poser une question au Parlement. Les deux premiers s'en sont lavé les mains, et le speaker a empêché que la question soit posée. Une sorte de "cover-up" institutionnel.

Disons que la récupération de mes clients a été préméditée bien avant la suspension de licence de ma compagnie. Il serait fort possible que l'on ait profité d'insider information. Le mode opératoire et les protagonistes sont connus. Ma société n'est pas la première ou la seule à subir un tel sort.

Mais pensez-vous qu'il y ait un lien de cause à effet direct entre la suspension de licence et la récupération de vos clients ?

Bien sûr que non. L'officier de la FSC a fait usage de sa position en toute connaissance de cause pour la gratification d'autrui, et il y a eu complot d'usage de sa position pour la gratification d'autrui. Soixante mille dollars ont disparu, et 25 de mes clients ont été récupérés. Je trouve étrange que l'ICAC n'ait rien vu d'illégal.

À la suite de ma déposition, j'ai essayé à plusieurs reprises de contacter l'investigatrice concernant la progression de l'enquête, mais en vain. C'est après mes insistances que j'ai finalement appris qu'elle ne travaillait plus à l'ICAC. Je ne sais pas si elle avait démissionné ou si elle avait été licenciée, mais son départ reste mystérieux. Quelque temps après, on m'a informé que l'enquête n'a trouvé aucun élément d'infraction à la PoCA.

Dans un premier temps, l'investigatrice qui avait pris ma déposition a parlé d'un conflit d'intérêts au minimum, et que la disparition des soixante mille dollars était intéressante, mais qu'il allait falloir vérifier les faits énoncés, les preuves et documents déposés, en d'autres mots, qu'elle mènerait une enquête préliminaire.

Par la suite, la FSC, par le biais d'un nominé du ministre en question, a nommé un administrateur aussi proche du ministre. L'exercice d'administration et la prise de contrôle de ma société avaient été faits sous le regard de l'agent qui nous avait rendu visite auparavant. Quelque temps après, j'apprends qu'environ soixante mille dollars ont disparu du compte d'un client à la SBM, et que 25 de nos clients avaient été transférés à la société appartenant à l'épouse du ministre en question.

C'est une vraie machine à "cover up". Il semblerait que tout dossier qui touche de près ou de loin une personnalité proche du pouvoir soit systématiquement classé sans suite. J'avais, en 2021, déposé une plainte sous la Prevention of Corruption Act (PoCA) contre un ministre, un cadre de la FSC, un administrateur et des tierces personnes proches du ministre. C'était à la suite de la suspension et mise sous administration de ma société. J'avais clairement identifié les personnes impliquées, preuves à l'appui.

La licence de sa "Management Company" a été suspendue par la Financial Services Commission. Il soupçonne un ancien ministre d'avoir fait récupérer ses clients par la société de l'épouse de ce dernier et s'en prend à l'Independent Commission against Corruption pour n'avoir rien fait. L'ancien ministre en question ne souhaite pas commenter.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.