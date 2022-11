Ile Maurice: Canotte Scheme - Un plan d'aide pour soulager les pêcheurs

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans le cadre de ce programme, un pêcheur inscrit est éligible à une subvention représentant 50 % du coût d'un canot et d'un moteur jusqu'à un maximum de Rs 200 000. Le pêcheur peut financer seul les 50 % restants ou contracter un prêt de Rs 200 000 à un taux d'intérêt de 3 % par an auprès de la DBM. Les fonds seront versés directement au constructeur du bateau qui doit être enregistré auprès du ministère de la Pêche.

C'était lors d'une cérémonie tenue à Port-Louis, le 18 novembre, en présence du ministre de la Pêche, de l'économie bleue et des ressources marines, Sudheer Maudhoo, et du directeur général de la Development Bank of Mauritius (DBM), Jaywant Pandaoo.

