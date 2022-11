Ile Maurice: À partir du 30 novembre - La Cour suprême siégera trois jours à Rodrigues

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Par convenance, le magistrat Nader Caunhye siégeant à Port-Mathurin exerce la même juridiction et est doté des mêmes pouvoirs qu'un magistrat siégeant dans une cour de district à Maurice. Il est habilité sous les articles 112 (d) et (f) de la Courts Act de s'occuper des affaires généralement traitées en cour intermédiaire ou en cour industrielle ainsi de certaines questions liées aux procédures de divorce.

Chaque année, la Cour suprême siège trois fois à Rodrigues, durant les vacances trimestrielles de la Cour suprême à Maurice. Pour 2023, le calendrier établi en conformité avec la Rule 56 of the Supreme Court Rules 2000 est comme suit : du 5 au 7 avril, du 2 au 4 août et du 29 novembre au 1er décembre.

Pour ce qui est des affaires criminelles, les procès se tiendront toujours à Maurice. Pendant plus d'un an, le tribunal de Rodrigues a eu fort à faire pour gérer les affaires qui tombent sous la juridiction de la Cour suprême car les juges n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la situation sanitaire. Ce n'est que cette année que les choses ont commencé à reprendre leur cours normal avec plusieurs affaires en suspens.

En avril, c'est la juge Carol Green-Jokhoo qui s'y était rendue et le tribunal s'était même déplacé pour aller au domicile d'une personne alitée, dans une affaire civile. Marie Thérèse Colette avait déposé une plainte en réclamations contre l'état civil. Ainsi, pour le 30 novembre, 90 affaires matrimoniales ont été fixées. La cour siègera de 9 à 15 heures afin d'écouter tous ces cas. Pour les 1er et 2 décembre, des plaintes en réclamations seront entendues.

