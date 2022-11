Ile Maurice: Coopérative de Vacoas - Plus aucune offre pour le terrain de Flic-en-Flac

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La direction de la coopérative effectue les vérifications nécessaires. Or plus de deux mois après, la coopérative ne reçoit rien de concret de la part d'Ohana. Entre-temps, la MIC ne montre plus aucun signe d'intérêt. Il nous revient que dès que la nouvelle de l'acquisition du terrain par la MIC a été connue du public, il y a une opposition au sein de cette compagnie. Résultat des courses : à ce stade, la coopérative de Vacoas se retrouve sans aucune offre ferme.

En juin et juillet, la coopérative reçoit ainsi une offre de la MIC pour l'acquisition dudit terrain pour un montant de Rs 475 millions. Une assemblée générale se réunit en août et la majorité des membres présents sont d'accord avec la proposition. En même temps, Ohana soumet une offre qui est supérieure à celle de la MIC, soit Rs 650 millions. Toutefois, cette compagnie souhaite effectuer le paiement par tranches.

