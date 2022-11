Ile Maurice: Soupçon de maltraitance - Un chien mort et un blessé découverts

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Par ailleurs, Jean Less Mercure, 48 ans, a comparu devant la justice à nouveau mardi pour "cruelty to animal". La police objecte toujours à sa remise en liberté conditionnelle. La motion en ce sens sera débattue mardi prochain. Le quadragénaire habitant Bambous avait été arrêté après une vidéo sur les réseaux sociaux qui avait suscité l'indignation. Une chienne qui attendait des petits avait été pendue et jetée sur un terrain en friche dans la région.

Cette dernière se disait incommodée par une odeur nauséabonde provenant de la maison de son voisin. Les officiers ont inspecté la cour de ce dernier et le cadavre d'un chien en décomposition a été retrouvé. Il y avait aussi plusieurs chiens présents et l'un des animaux était blessé. Celui-ci a été emmené à la MSAW pour être examiné. La police n'a pas retrouvé le propriétaire des lieux pour qu'il soit interrogé. L'enquête se poursuit.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

