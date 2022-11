Afrique: Transition au Mali - Bamako salue la position "constante et pragmatique" du Maroc

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

M. Diop a également saisi cette occasion pour exprimer sa satisfaction "du niveau des échanges et de la qualité des interactions politiques" entre Rabat et Bamako, qualifiant la coopération bilatérale de "très riche et très positive dans tous les secteurs".

"Je voudrai adresser au nom du président de la transition au Mali, le colonel Goïta, toute notre gratitude et notre reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI et au Maroc pour avoir toujours eu, de façon constante, une position assez pragmatique, ouverte et réaliste par rapport à la transition du Mali", a affirmé M. Diop dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en marge du 9ème forum de l'Alliance des civilisations (UNAOC).

Fès — Le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a exprimé, mercredi à Fès, la gratitude et la reconnaissance de son pays pour la "position constante et pragmatique" de SM le Roi Mohammed VI et du Maroc par rapport à la transition au Mali.

