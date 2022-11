Afrique: Le Forum de l'Alliance des civilisations à Fès souligne le rôle positif de l'Afrique sur la scène internationale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ali Mahmoud du Liban, l'un des participants, a déclaré à ONU Info que lui et ses homologues d'une association appelée " Adiyan " travaillaient sur un programme visant à réfuter le discours de haine et son impact sur la société libanaise, que ce soit psychologiquement ou physiquement, à travers des ateliers et des campagnes ciblant toutes les catégories de la société.

" Chaque jour, partout, aux côtés des personnes qui ont besoin de nous, l'OIM vise à traduire l'essence de la Déclaration en actions concrètes, à protéger les migrants, à soutenir une migration sûre, ordonnée et réglementée, et à lutter contre la traite des êtres humains, qui est une attaque contre les droits fondamentaux des migrants ", a-t-il ajouté.

Renforçant ce que Miguel Moratinos a dit à propos de l'exemple marocain, M. Bourita a expliqué ce que représente le Maroc et ce que représente la ville de Fès, déclarant que " ce qui a réussi au Maroc peut réussir dans le monde. Ce que le Maroc a su faire au niveau national en termes d'harmonie et de coexistence au fil des siècles, pourrait être une source d'inspiration pour d'autres régions ".

" La situation internationale nous oblige aujourd'hui à écouter le langage de la raison, le langage de la sagesse, et à affirmer que les valeurs du dialogue sont des valeurs fondamentales, et que malgré les différences d'intérêts et les différences de religion et de race, cette humanité a beaucoup en commun ", a-t-il affirmé.

Notant que " la présence du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres , a donné un caractère particulier à cette rencontre ", Nasser Bourita a salué la nature des dialogues et des discussions, soulignant que " la réunion est intervenue à un moment où le monde a besoin d'affirmer la valeur du dialogue, de la compréhension et de la tolérance ".

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe de clôture, le Haut-Représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Angel Moratinos, et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ont salué la participation nombreuse et de haut niveau qui a enrichi le dialogue qui s'est déroulé pendant les deux jours du Forum.

