Tunisie: Deux mois après le naufrage de 18 Tunisiens en Méditerranée, les familles manifestent

Imed Soltani, le président de l'association " Une terre pour tous ", indique ne " plus rien attendre " de Kaïs Saïed. " On n'a plus aucune confiance en lui. Nous allons arracher nous-mêmes les droits de nos enfants. Mais nous sommes aussi encerclés par cette politique de fermeture des frontières de l'Union européenne. C'est aussi cela qui tue des migrants et c'est un dossier prioritaire ", ajoute-t-il.

Tous veulent savoir ce qu'il s'est passé en mer en septembre dernier . " Mon frère s'appelle Seifeddine, il a 25 ans. On l'a retrouvé enterré dans le cimetière dit "des inconnus de Zarzis". On l'a trouvé par nos propres moyens et c'est nous qui avons demandé que des tests ADN soient faits. C'est nous qui avons retrouvé les cadavres. En mer aussi, c'est nous qui les avons cherchés et trouvés. Les autorités n'ont rien fait ", s'indigne Yosra, 21 ans, le regard dans le vague et une photo de son frère dans la main.

