Afrique: Phillip Morris International dans sa course pour les produits alternatifs sans fumée

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Des points à franchir qui ne semblent pas ralentir la détermination de PMI qui annonce avoir lancé, ce 22 novembre 2022, un nouvel appareil sans fumée dénommé BONDS by IQOS. Ce produit est présenté comme étant le dernier système de chauffage du tabac sans combustion « pour accélérer la réalisation d'un avenir sans fumée ». De nouveaux produits qui, d’après Stefano Volpetti, président du département de la catégorie des Produits sans fumée et CCO de PMI, sont conçus également pour les pays à faible revenus.

Mme Baker fait savoir qu’au fil des ans, PMI a investi massivement dans la recherche et le développement pour inventer des solutions, créer de nouvelles technologies et développer des produits révolutionnaires pour les fumeurs adultes.

De plus en de régions comme l’Union européenne (UE), les Etats-Unis, l’Angleterre mais aussi des pays comme le Japon, reconnaissent le rôle que les produits alternatifs peuvent jouer dans la préservation de la santé des fumeurs. Phillip Morris International surfe dans cette nouvelle dynamique plus soucieuse de la santé des consommateurs.

Après des années de réflexion perturbatrice, la société dit avoir produit des résultats basés sur une science solide et des années d'expérience en R&D pour développer, étayer scientifiquement et commercialiser une gamme d'alternatives sans fumée pour les adultes qui continuerait autrement à fumer.

Ce qui conforte la conviction de la multinationale qui pense que l'innovation et la technologie peuvent aider à réduire les dommages causés par le tabagisme et ont un rôle à jouer face à un problème mondial de santé publique.

Ils exhibent ainsi les nombreux exemples devenus des basiques du quotidien dans la vie des gens du monde entier. C’est à l’image de la réfrigération et aux ceintures de sécurité, ainsi qu'à d'autres avancées qui progressent régulièrement en ce moment - des choses comme les innovations de véhicules électriques et les alternatives sources d'énergie.

A l’en croire, « Nous sommes déterminés à avoir un impact net positif sur la société, et à cette fin, nous y travaillons avec diligence pour élargir notre objectif, évoluant à long terme vers un style de vie plus large, un bien-être des consommateurs et une entreprise qui promeut une meilleure santé des consommateurs ».

(Envoyé spécial à Neuchâtel) - Pour Phillip Morris International, la cigarette se conjugue désormais au passé. L’entreprise qui pourtant commercialise toujours la cigarette a fait le pari de bâtir son avenir avec les produits de tabac et les alternatives sans combustion. Le PDG de la multinationale l’a rappelé lors de la 5 ème édition de leur événement dénommé Technovation, événement phare de la compagnie, qui s’est tenu le mardi 15 novembre 2022 dans son centre de R&D (recherche et développement), le Cube, sis à Neuchâtel (Suisse).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.