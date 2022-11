Congo-Kinshasa: Au moins dix femmes tuées par leurs partenaires en 11 mois dans les deux Kivu

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le réseau soutient que les arrêtés, les édits et l'avant-projet de loi portant prévention et répression des violences basées sur le genre nécessitent d'être revus, votés, promulgués et mis en application le cas échéant.

Pour ces femmes, les violences commises au sein des ménages constituent un symbole le plus brutal des inégalités existant dans la société, et qui doivent être considérées comme des faits infractionnels.

Selon la présidente du Réseau des femmes, Nelly Kyeya, ces violences ont été marquées cette année par des coups et des blessures, les violences émotionnelles et psychologiques, la cybercriminalité, les injures publiques pour ne citer que ces atrocités.

C'est à l'issue d'un atelier d'échange qui a duré du 21 au 22 novembre à Goma, sur la problématique des violences domestiques et conjugales, et qui a réuni plusieurs femmes défenseures des droits de la femme venues de deux provinces.

Dans une déclaration lue mardi 22 novembre à Goma, le réseau interprovincial des Femmes défenseures des droits des femmes indique que plus d'une dizaine des femmes ont été tuées par leurs partenaires conjugaux au Nord et au Sud-Kivu de janvier à novembre 2022.

