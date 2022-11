Congo-Kinshasa: Près de 50 millions d'électeurs attendus en décembre pour s'enrôler

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Les parties prenantes à ce processus notamment l'Action nationale pour le changement intégral (ANCI), parti de la majorité au pouvoir de Mme Tshala Véronique Elisabeth et le parti de l'opposition, MSR de Jean Wakengela, refusent les élections sans le Nord-Kivu et l'Ituri.

" Il est important donc que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population tout entière à se hâter, car le temps nous est compté. Hormis l'application d'enregistrement des électeurs développée par la CENI et Miru Systems, ceux qui détiennent les anciennes cartes d'électeurs peuvent se présenter avec les numéros de leur carte pour une prise en charge rapide de leurs données personnelles. Notre objectif ultime est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé et flexible qui devrait constituer une base solide utilisable pour les opérations programmées d'identification nationale et de recensement ".

" Pour l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, 29.700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans 22.271 centres d'inscription. Concernant la première aire opérationnelle, la CENI a prévu un peu plus de 10.000 kits pour couvrir 10 provinces. Nos équipes techniques viennent de vous faire la démonstration des fonctionnalités dudit kit qui va permettre l'enregistrement de près de 50 millions de Congolais ", a indiqué Denis Kadima.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.