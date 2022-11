Afrique du Nord: Colloque international sur le rôle de la Révolution Algérienne dans l'unification des rangs arabes

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"Le soutien populaire et officiel algérien à la cause palestinienne de 1948 à 2022", "la cause palestinienne à travers les documents d'archives de l'Association des oulémas musulmans", "la dimension arabe de la diplomatie de la Révolution algérienne" et "la Révolution algérienne dans la presse arabe de l'époque" sont les autres thèmes mis en avant par les intervenants.

Le palestinien Mohamed Al-Batta, membre de la Campagne internationale contre l'occupation et l'apartheid, a souligné "le soutien constant et inconditionnel" de l'Algérie à la cause palestinienne et aux Palestiniens, rappelant notamment l'ouverture en Algérie d'un bureau du mouvement de résistance "Fatah", la proclamation en 1988 de l'Etat de Palestine avec Al-Qods comme capitale et la récente conclusion du premier accord historique de réconciliation des factions palestiniennes.

A ce propos, l'universitaire Rachid Ould Boussiafa, de l'université de Médéa, est revenu à travers sa communication intitulée "La ligue arabe et la cause algérienne" sur le parcours de M. Abdul Rahman Azzam Pacha (premier SG de la Ligue) qui a criminalisé les massacres du 8 mai 1945, évoquant, par la même, le soutien apporté par le militant palestinien, Ahmed Al Choukairy qui a usé de tous les moyens pour défendre la cause algérienne au sein des foras internationaux notamment aux Nations Unies.

Plusieurs enseignants historiens, spécialistes en droit et les relations internationales issus de 19 universités nationales ainsi que des enseignants venus de pays arabes animent cette rencontre de deux jours qui se penche, notamment, sur le rôle de la guerre de libération nationale dans l'unification des rangs arabes et la place qu'accordent les Algériens à la question palestinienne depuis le mouvement national.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.