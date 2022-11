Algérie: Arkab reçoit le sous-secrétaire argentin aux relations économiques bilatérales et multilatérales

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines Mohamed Arkab, a reçu, mercredi à Alger, le sous-secrétaire argentin aux relations économiques bilatérales et multilatérales, Ramiro Ordoqui, avec lequel il a discuté des moyens de renforcement de la coopération bilatéral dans les domaines de l'énergie et des mines, a indiqué le ministère dans un communiqué.

