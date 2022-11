Algérie: CRA - Plus de 50 tonnes d'aides acheminées au profit des habitants du sud-ouest du pays

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ces caravanes de solidarité, chargées de plus de 50 tonnes de produits alimentaires, de couvertures et de fournitures médicales, ont été acheminées, dans une première étape, vers Adrar, Timimoune, El Bayadh, Nâama et Béni Abbès dans le cadre de la campagne "hiver chaud", indique mercredi un communiqué du CRA.

ALGER — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a procédé à la distribution de plus de 50 tonnes de produits alimentaires, de fournitures médicales et de couvertures au profit des habitants des wilayas du sud-ouest algérien, dans le cadre de la campagne "hiver chaud" lancée par cette Organisation.

