Algérie: Cancer - Plus de 47.000 nouveaux cas en 2019

La responsable a mis en avant "l'importance de prendre des mesures d'urgence à l'avenir pour éviter l'instabilité des ressources humaines chargées du registre et améliorer les conditions de prise en charge des patients et la qualité des données, outre la numérisation de la gestion au centres de lutte contre le cancer".

Cinq (5) types de cancer sont les plus propagés en Algérie à savoir le cancer du sein, colorectal, des poumons, de la prostate et de la thyroïde.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

