Algérie: Arrivée de la dépouille du moudjahid Djamel Houhou à l'aéroport international d'Alger

Né en 1934 à Biskra, le défunt a rejoint les rangs du Front de libération nationale (FLN) en 1956 et était un des membres éminents et actifs au sein de l'Union général des étudiants musulmans algériens (UGEMA).

La dépouille du défunt a été accueillie par le ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits, Laid Rebiga en présence de la famille du regretté et de ses amis.

