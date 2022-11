Mali: Soldats maliens, russes et chasseurs dozos accusés de vols massifs de bétail

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Fin octobre, les jihadistes du Jnim, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda, affirmaient dans un communiqué avoir récupéré du bétail volé par les Fama et leurs supplétifs russes à Bogolo, près de Bandiagara. L'armée malienne, qui n'a pas donné suite aux sollicitations de RFI, indique quant à elle dans un communiqué avoir récupéré 600 têtes de bétail le 10 novembre dernier " des mains des terroristes " à Somadougou, dans la région de Mopti. Elle précise les avoir restituées aux habitants.

Les chiffres sont difficiles à recouper avec précision, mais, selon ces sources, le cumul des vols représente en tout cas plusieurs milliers de vaches, et pas moins de moutons et de chèvres.

Dans les communes de Fakala, Sio, Pignari, Doucombo, Fatoma ou encore Sofara, depuis plusieurs semaines, de nombreuses sources locales alertent sur des vols massifs de bétail par l'armée malienne et ses supplétifs : chasseurs traditionnels dozos et combattants russes. Ces derniers sont de simples formateurs selon Bamako et des mercenaires du groupe Wagner , selon un grand nombre de pays européens, africains ou américains.

Au Mali, les opérations antiterroristes de l'armée se poursuivent, tout comme les allégations d'exactions. Ces dernières semaines, un nouveau mode opératoire émerge dans les régions de Mopti et de Bandiagara notamment : le vol massif de bétail. Les soldats maliens, les chasseurs traditionnels dozos qui les accompagnent ainsi que les supplétifs russes de l'armée malienne, sont mis en cause.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.