Algérie: Présentation des mesures du Gouvernement pour la préservation du patrimoine architectural

Inauguré en octobre 2016, l'observatoire a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes pour être au centre du développement urbain durable dans la région arabe à l'horizon 2030.

Les travaux de la 7e réunion de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, un mécanisme relevant de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), ont débuté mercredi à Alger.

Dans une allocution devant des membres du corps diplomatique, des experts et des représentants de l'Observatoire de 22 pays arabes, la ministre a rappelé que "l'Algérie a renforcé son système législatif par un projet de loi complétant la loi relative à la protection du patrimoine en vigueur depuis 1998, portant exploitation des domaines publiques et qui alourdit les peines relatives à l'atteinte au patrimoine culturel".

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui participait aux travaux de la 7e réunion de l'Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, a présenté mercredi les mesures prises par le Gouvernement algérien pour la préservation du patrimoine architectural.

