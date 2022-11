Algérie: Violences faites aux femmes - Sensibilisation et renforcement de la coordination dans la prise en charge

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le même responsable a rappelé le "grand travail" en matière de dispositifs et de mesures prises par les autorités locales, et les programmes menés dans les différents secteurs concernés par la prise en charge, mettant l'accent sur certains mécanismes d'accompagnement, à l'instar des centres d'accueil et d'orientation des femmes victimes de violences, appelant à la nécessité de renforcer et de soutenir ces moyens.

Abordant le thème des violences contre les femmes dans toutes ses dimensions sanitaires, sociales et psychologiques, les participants ont mis en avant les efforts consentis par les autorités publiques et les mesures prises dans les domaines de prise en charge et de prévention, en évoquant les acquis réalisés dans les différents domaines, notamment en termes de lois promulguées dans ce cadres et les mécanismes de leur mise en œuvre sur le terrain.

ALGER — Les participants aux travaux de la table ronde sur la lutte contre les violences faites aux femmes, ont affirmé, mercredi à Alger, l'importance d'intensifier les campagnes de sensibilisation et de renforcer la coordination entre les secteurs concernés dans les domaines d'accompagnement et de la prise en charge des femmes violentées.

