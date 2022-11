Soudan: Commandant Général rencontre les leaders des Forces Armées et des Forces de Soutien Rapide

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Son Excellence a souligné que toute formule garantit la cohésion du pays et préserve la dignité des forces régulières pour qu'elles puissent accomplir leurs devoirs nationaux, ainsi que la mise en place d'un gouvernement indépendant et non partisan, accepté par les forces politiques, sera acceptée par les forces armées, soulignant que l'unité de l'institution militaire, y compris les forces de soutien rapide, ne doit pas être négligée, affirmant que les forces armées n'ont signé aucun accord bilatéral avec une quelconque partie.

Il a renouvelé les promesses de leadership militaire de se retirer de la scène politique dès que les forces politiques seront d'accord, afin que les Forces Armées et les Forces de Soutien Rapide se consacrent à continuer à réorganiser leurs rangs, à revoir leurs organisations et à se préparer aux défis futurs.

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, Commandant General des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré ce matin au Commandement Général les hauts commandants des forces armées et les chefs de départements des forces de soutien rapide, dans le cadre de ses réunions régulières avec les commandants et les officiers supérieurs.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.