Soudan: Ministre du Gouvernement Fédéral rencontre le Directeur des projets de la BAD

Le ministre a salué les efforts de la Banque Africaine de Développement pour son rôle pionnier dans la mise en œuvre de divers projets au Soudan, et a ordonné la formation d'un comité des ressources humaines pour la coordination et le suivi avec les autorités compétentes afin d'assurer le succès de ces projets.

Il a souligné que, en coopération avec le ministère du développement social, un certain nombre de cadres ont été formés pour gérer ces projets dans les États du Nord-Kordofan et du Nil blanc, notamment dans le domaine de la résolution des conflits, de la paix, du développement, de la santé, de l'éducation et de la réforme institutionnelle, en coordination et en suivi avec le ministère du gouvernement fédéral.

