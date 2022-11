Ile Maurice: Handball / IHF Trophy Zone 7 - Madagascar-Maurice en ouverture

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La FMHB fait de l'organisation et la participation à des compétitions internationales un moyen de multiplier les rencontres pour les joueurs. " Nous avons entamé trois regroupements lancés depuis le mois de février 2022. Le match de ce jour contre Maurice est le premier test de l'équipe. La seconde sera face aux Seychelles samedi et la finale se jouera dimanche au Palais des Sports ", a fait savoir Mosa, sélectionneur national. L'équipe mauricienne est déjà sur place, si la délégation seychelloise est attendue au pays ce jour. Un match par jour est programmé et une finale est prévue ce dimanche.

Le tournoi IHF Trophy U20 débute ce jour au Palais des Sports de Mahamasina. Les Akio juniors affrontent d'entrée le Club M mauricien pour leur premier match. Cela fait plus d'une semaine que les joueurs sont entrés dans le troisième regroupement. 14 joueurs ont été retenus par le coach Mosa pour cette compétition qualificative pour le tournoi continental au Congo Brazzaville du 12 au 18 décembre 2022. Avec le désistement des Comores qui avaient initialement prévu d'organiser cette compétition, trois pays ont confirmé leur participation à savoir l'Ile Maurice, les Seychelles et Madagascar.

