Madagascar: Androndrakely - Une fillette de 11 ans victime de viol collectif

Une fillette de 11 ans a été victime de viol, au début du mois d'octobre dernier. La victime a été abusée par deux adultes et d'une façon particulièrement dégradante.

Les violeurs ont profité d'elle en la forçant à pratiquer une fellation et la sodomie. Un des deux suspects a poussé la victime au sol et l'a immobilisé. Impuissante, la victime n'a pas pu se défendre. La mère de la petite fille a dit avoir trouvé la petite perturbée et lui a demandé ce qui s'était passé. Cette dernière lui a raconté son agression et c'est à ce moment que la mère a découvert que son enfant venait de vivre une sordide agression.

La famille a mis du temps à dénoncer les agresseurs présumés, parce que les deux hommes étaient continuellement dans les parages et qu'ils profanaient des menaces à leur encontre. Les proches de la victime n'ont pu déposer plainte que cette semaine suite à ces menaces. On leur a même demandé une somme de 60 000 ariary. La mère de la fillette a déclaré vouloir une punition sévère, son enfant souffrant encore du traumatisme causé par cette agression. " Je veux que justice soit rendue. Ma fille ne mérite pas de vivre ça, il y a bien eu viol et cela est certifié par le médecin ", a-t-elle dit. L'enfant est toujours sous le choc. De plus, les violeurs ont menacé de mort la fillette pour la contraindre à garder le silence.

Les agressions sexuelles sur les enfants prennent des proportions très alarmantes ces derniers temps. Cette affaire de viol a aussi suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux et au-delà, certains demandent que les violeurs présumés soient condamnés à mort. La colère est telle que certains demandent une vindicte populaire.