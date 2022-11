Madagascar: Festival Zaza Rap Taiza Sekoly taloha - Les rappeurs français Youssoupha, Nuttea et Busta Flex à l'affiche

Nous sommes à J-15 de la 6è édition du festival Zaza Rap Taiza " Sekoly Taloha " de cette année. Les organisateurs dévoileront à partir de ce jour le programme officiel des quatre jours de l'événement, une programmation riche en activités ainsi qu'en artistes, locaux et internationaux confondus.

Depuis 2015, les fans de rap malgache se retrouvent chaque année dans le cadre du festival Zaza Rap Taiza pour assister aux concerts de leurs stars préférés, dont le point commun reste les " lyrics " frappants et inspirants versant dans un rap conscient et engagé. " Nous ne faisons pas du rap juste pour chanter mais pour transmettre des messages, partager nos visions, nos revendications et nos suggestions pour une meilleure société, puisque selon nous un artiste hip hop authentique est quelqu'un d'engagé, la neutralité n'a pas sa place dans notre mouvement ", explique Tovolah le président de l'association Zaza Rap Taiza ou ZRP. Le festival prône ainsi l'aspect éducatif de la culture hip-hop, faisant du rap un véritable moyen de communication, d'autant plus que son public est majoritairement jeune.

" Le festival puise sa source dans le fait qu'à l'époque, les organisateurs d'événementiels n'étaient plus trop intéressés par le Hip Hop ", rappelle Tovolah qui est également à la tête du label Kolotsaina Mainty. Le collectif a décidé de créer sa propre plateforme pour promouvoir les talents de ses membres et exhiber eux-mêmes leurs œuvres. C'est ainsi qu'est né le festival dont le premier concert s'est déroulé à Antsahamanitra avec uniquement des artistes locaux en 2015.

Six ans après, le festival sera particulièrement grandiose : les pionniers du rap tels que Tovolah, MBL, Da Hopp ou Bolo côtoieront d'autres artistes engagés tels que Epistolier, Eklyps, Psykopasy, Septic, Joyce Mena pour offrir un show inédit. Ce n'est pas tout, ils partageront l'affiche avec des pointures du rap français tels que Youssoupha, Nuttea, Busta Flex et Chilla pour ne citer que ceux-là. Une stratégie adoptée pour rehausser la notoriété des stars montantes malgaches.

Il n'y aura pas que des spectacles durant le festival. Le premier jour, le mercredi 7 décembre, trois panélistes venant tout droit des Etats-Unis donneront une conférence à l'Université d'Antananarivo sur la corrélation entre la culture et l'entrepreneuriat, l'impact du rap dans la société américaine, sur le développement culturel et l'essor de l'industrie culturelle. Des prestations de danses ainsi que des défilés de mode ainsi qu'un concours de rap ponctueront également les shows qui auront lieu au Palais des Sports de Mahamasina à partir du lendemain. En bonus, Telma partenaire de l'événement offrira la fibre optique et la connexion sur tous les sites de l'événement jusqu'au 10 décembre dernier jour du festival.