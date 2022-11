Madagascar: Cinéma - L'immense Gérard Jugnot bientôt à Madagascar

L'acteur français Gérard Jugnot sera de passage à Madagascar le 27 novembre pour l'avant-première de son film " Le petit Piaf " (2021) au Cinépax Ankorondrano. Un évènement qui rentre également dans la programmation du Madagascourt Film Festival, nouvelle appellation des Rencontres du Film Court.

Après cette projection, le public aura l'occasion de discuter avec cette figure du cinéma francophone. Si la pop culture anglophone des années 70, 80 et 90 avait Robert de Niro, Michaël Jackson, Superman, celle francophone avait Gérard Jugnot, Demis Roussos, Piaf et Hercule. L'un des films dans lequel il a joué, qui a marqué son parcours et qui a connu un succès jusqu'à Madagascar a été " Les choristes " (2004).

Il s'est affirmé en tant qu'acteur majeur français à travers les opus " Les Bronzés " et " Les Bronzés font du ski ". À son actif, il totalise plus de 52 films. Un parcours riche où il a souvent rencontré le succès plutôt que les échecs. " Le petit Piaf " était sorti en 2021, a été présenté en avant-première, et en compétition cette année même au festival Cinéma et Musique de Film de La Baule.

En tant qu'acteur principal, Marc Lavoine y partage la vedette avec le petit Soan Arhimann, un garçon de 15 ans, lauréat du concours de chant " The Voice Kids " en 2019. Le produit a été tourné entièrement à l'île de la Réunion. Quant à Gérard Jugnot il est à la fois réalisateur et acteur tenant un second rôle.