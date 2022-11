Mali: Sécurité - Signature d'un accord de coopération entre Bamako et Moscou

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le communiqué consulté par "Les Dépêches de Brazzaville" souligne que " pendant son séjour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a également visité plusieurs structures relevant du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie telles que le Régiment des forces spéciales de police, une unité de la police touristique, une unité équestre et le musée du ministère de l'Intérieur ". Les deux ministres ont réaffirmé leur ferme volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité entre le Mali et la Fédération de Russie, conclut le communiqué.

L'accord entre le Mali et la Fédération de Russie porte sur la sécurité, le renseignement, la gestion des risques catastrophiques, la lutte contre les stupéfiants et la formation du personnel, a indiqué le ministère malien de la Sécurité et de la protection civile, dans un communiqué.

