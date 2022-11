Mali: L'Allemagne va retirer ses troupes d'ici à mai 2024

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Plusieurs pays ont déjà quitté le Mali, dont la France, en raison de tensions avec les autorités maliennes et de la montée en puissance du groupe privé paramilitaire russe Wagner. Le 14 novembre dernier, c'est la Grande-Bretagne qui annonçait le retrait de ses 300 militaires déployés en appui de la Minusma. Le chancelier Olaf Scholz, les ministres de la Défense, Christine Lambrecht, et des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, se sont réunis mardi pour prendre une décision. Si Christine Lambrecht préconisait un retrait rapide, Annalena Baerbock a mis en garde contre une présence accrue de Moscou dans le pays et plaidé pour le maintien d'un contingent.

