Ile Maurice: Meurtre, arrestations et intimidations - "Trop de coïncidences", note Transparency Mauritius

La police a démenti ses dires et appelé la population " à ne pas prêter foi aux rumeurs ". Mais les arrestations de militants associatifs et les intimidations envers les journalistes préoccupent l'antenne mauricienne de Transparency International. " Nous constatons surtout un effritement de la confiance de la population dans les institutions, comme la police, la commission anti-corruption. Cela interpelle. Il y a trop de coïncidences en ce moment ", observe Eddy Jolicoeur, membre de Transparency Mauritius.

Bruno Laurette a fait son apparition publique il y a deux ans après le naufrage du Wakashio , qui avait provoqué la pire catastrophe écologique de Maurice. Depuis, cet instructeur en technique d'auto-défense, qui a formé des gardiens de prison à Maurice et aux Seychelles, s'est imposé comme un militant de toutes les causes.

