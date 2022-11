Afrique: Promouvoir la réconciliation entre les communautés pour une paix durable

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il y a 8,9 millions de personnes qui ont besoin d'aide dans le pays. La crise qui sévit dans tout le pays est due à plusieurs causes auxquelles il faut ajouter l'impact climatique dû aux inondations qui, chaque année, augmentent et aggravent les conditions des terres agricoles et de l'élevage, principales sources de subsistance. La période de transition qui devait conduire le pays à des élections en 2023, après plusieurs reports, a été prolongée de 24 mois début août en raison de l'absence de progrès sur de nombreuses dispositions de l'accord.

L'ordinaire local de l'archidiocèse de Juba, qui est également administrateur apostolique du diocèse de Torit, a exhorté les personnes présentes à pratiquer de bonnes actions dans leur vie quotidienne pour le bien de l'Église et des communautés. "Nous devons apprendre à faire les choses de la bonne manière, nous engager à penser de la bonne manière", a-t-il déclaré, ajoutant qu'en vivant pleinement la mission, chacun sera en sécurité dans l'Église et continuera à l'être dans l'État.

L'archevêque de Juba, Stephen Ameyu Martin, n'a pas failli dans son appel à promouvoir la paix et l'unité dans la nation d'Afrique centrale orientale. L'occasion était une messe d'action de grâce célébrée le 21 novembre dans la cathédrale des Saints Pierre et Paul pour le centenaire du diocèse de Torit. "Soyez des piliers de stabilité, de paix et d'unité dans vos communautés, et travaillez pour le bien de votre peuple", a déclaré l'archevêque, soulignant que les membres du clergé doivent être conscients du rôle qu'ils ont envers le peuple de Dieu.

Le non-respect du traité de paix de 2018 (voir Fides 6/7/2018) alimente une instabilité politique qui se traduit par des violences et des conflits interethniques. Malgré le compromis conclu en février 2020 entre les groupes rivaux dirigés par Salva Kiir, président, et Riek Machar, premier vice-président du pays, il n'existe à ce jour ni paix ni stabilité. De nombreuses dispositions de l'accord de 2018 restent inappliquées en raison des litiges en cours entre les deux rivaux.

