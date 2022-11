Mali: La Conférence des évêques - "Nous sommes sans nouvelles du sort du Père Hans-Joachim Lohre"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Cardinal Zerbo, clarifie les circonstances de la disparition du Père Hans-Joachim qui devait célébrer la messe dominicale à la communauté chrétienne de Kalaban-Coura (rive droite de Bamako) à 8h30. Mais le missionnaire ne s'est pas présenté à la célébration. "C'est en fin de soirée du dimanche que ses frères ont pris connaissance de son absence. Sa voiture Peugeot Partner grise était garée devant la maison depuis le matin, mais son téléphone ne cessait de répondre au répondeur. Cette absence prolongée a fait penser à un enlèvement et les frères ont contacté la police du 5e arrondissement", explique le cardinal-archevêque de Bamako, qui conclut par une prière pour la libération rapide du missionnaire et de toutes les personnes enlevées : "Que Notre Dame du Mali intercède pour lui, pour nous et pour tous ceux qui sont enlevés et retenus en otage non seulement au Mali, mais dans le monde entier.

Dans son communiqué du 23 novembre, le Cardinal Zerbo a écrit : "Au moment où nous écrivons ces lignes, nous sommes toujours sans nouvelles du père Hans Joachim. "Nous adressons une pensée particulière à sa famille biologique en Allemagne et prions en communion avec tous les hommes de bonne volonté pour que le Seigneur nous le ramène sans délai et en bonne santé."

