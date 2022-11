Mozambique: Le gouvernement mozambicain veut légaliser le recours à la force locale

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'insurrection a conduit à une riposte militaire il y a un peu plus d'un an, avec le soutien du Rwanda et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), libérant des districts voisins de projets gaziers, mais de nouvelles vagues de violence ont émergé dans le sud de la région et dans la province voisine de Nampula.

Filimão Suaze, cité ce jeudi Notícias, le principal quotidien mozambicain, a déclaré que le gouvernement avait soumis une proposition à l'Assemblée de la République pour ajouter à la loi sur la défense nationale et les Forces armées de défense du Mozambique (FADM) dans laquelle il appelle à l'organisation et le fonctionnement de la force locale.

