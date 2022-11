Congo-Kinshasa: Ce jour-là, 24 novembre 1965 - Mobutu devint Président de la RDC

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il laisse derrière lui un pays affaibli sur tous les points. Le contexte de ce règne et de la fin de son seigneur a, en effet, ouvert des brèches dont l'ennemi a su profiter. Vingt-cinq ans plus tard, le Congo en paye encore le prix, notamment avec l'agression que lui livre le Rwanda sous-couvert le mouvement du 23 mars, communément appelé le M23.

Mobutu résiste jusqu'en 1996 quand, fragilisé par l'improductivité de son autoritarisme et affaibli par la maladie, il est acculé par Laurent-Désiré Kabila qui réclame le pouvoir. Dans les tractations qui s'en suivent, l'AFDL récupère province après prince, ville après ville, et avance vers Kinshasa la capitale. Le 16 mai 1997 Mobutu est contraint de prendre la voie de l'exile vers le Maroc. C'est là qu'il meurt quelques mois plus tard, le 7 septembre 1997, à l'âge de soixante-six ans.

Hormis les exploits économiques, diplomatiques et sécuritaires qui caractérisent une bonne partie de la deuxième République, cette longue période de l'histoire congolaise est marquée par l'autoritarisme et la dictature de Mobutu. Cette dernière se renforce, en 1970, avec l'instauration d'un régime de parti unique, le Mouvement Populaire de la Révolution (MPR).

Pourtant il restera au pouvoir trente-deux ans durant, régnant en autoritariste. Dans sa première ordonnance signée le 30 novembre 1965, l'homme fort du Congo réclamait déjà des "pouvoirs spéciaux". Le 22 mai 1966, il a transféré le pouvoir législatif à l'exécutif, s'arrogeant ainsi le "pleins pouvoirs". Et plus tard, le 26 octobre 1966, il instaura un régime présidentiel.

Frustré par ces sempiternelles manœuvres politiciennes non productives, le chef d'Etat-major souhaite mettre fin au chaos et rétablir l'ordre. Il réunit, le 24 novembre 1965, le Haut Commandement militaire de l'armée nationale congolaise. C'est alors qu'a été prise la décision de destituer le président Joseph Kasa-Vubu, tout en gardant les institutions démocratiques de la République, telles qu'elles sont prévues par la Constitution du 1er août 1964.

Ancien collaborateur de Lumumba devenu militaire, Mobutu se fait remarquer dès septembre 1960 quand, en sa qualité de chef d'Etat-major, il décide de " neutraliser le chef de l'Etat " pour " aider le pays à résoudre tous ses différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus ", selon ses propres mots. Parmi ces problèmes, nous citons la "cohabitation conflictuelle" entre Kasa-Vubu et Lumumba, la sécession katangaise, et plus tard les rébellions du Kwilu à l'Ouest et des Simbas à l'Est (1963-1965).

