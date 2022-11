Sierra Leone: Une séance sur une réforme électorale au Parlement tourne au pugilat

Des députés du parti au pouvoir, le SLPP, se sont battus avec des représentants de l'opposition, l'APC, en pleine séance parlementaire à cause d'une proposition de modification du système électoral à six mois des élections générales.

Cris, coups de poings, dossiers jetés à travers l'hémicycle, et un énorme vase lancé en direction du ministre adjoint de la Justice, qui affirme avoir failli être éborgné... L'ambiance était tendue jeudi au Parlement de Freetown.

#FREETOWN A brawl broke out in Sierra Leone's parliament Wednesday as legislators debated a proposed law change to the electoral system ahead of next year's election.MPs are seen swinging punches and throwing chairs forcing security to swing in action to restore calm, @AFP pic.twitter.com/wARBHTbIgf-- Kennedy Wandera (@KennedyWandera_) November 24, 2022