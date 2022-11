Soudan: Le ministre de la Défense reçoit une délégation du Bureau régional de l'OACI

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a indiqué qu'il espérait que l'équipe d'experts de l'OACI avec l'Autorité de l'aviation civile du Soudan élabore une carte d'action pour identifier les lacunes et élaborer un plan de développement afin d'améliorer la position du Soudan dans le domaine de la sûreté et de la sécurité de l'aviation.

Il a exprimé l'espoir que la mission du bureau régional et du bureau d'appui technique de l'OACI contribuerait à soutenir l'Autorité de l'aviation civile avec les connaissances nécessaires pour atteindre les exigences de sûreté et de sécurité et mettre en œuvre l'accord signé entre eux.

Le ministre de la Défense a déclaré : "Nous affirmons notre soutien à l'accord signé entre le secrétaire général de l'(OACI) et le directeur général de l'Autorité de l'aviation civile du Soudan, Fakhruddin Osman Ahmed Mahdi, pour soutenir le Soudan avec des experts dans les huit domaines d'audit, ce qui reflète le sérieux avec lequel le Soudan élève le niveau de sûreté et de sécurité pour remplir ses obligations internationales ".

Il a affirmé lors de la réunion le soutien continu de l'État pour renforcer la sécurité, la sûreté et l'environnement de l'aviation internationale, le développement de l'industrie du transport aérien, l'accomplissement de ses responsabilités dans tous les domaines de l'aviation, et le soutien à toutes les initiatives de l'OACI ) pour renforcer la coopération conjointe dans le domaine de l'aviation civile entre l'autorité soudanaise de l'aviation civile et l'OACI.

Le ministre de la Défense a exprimé sa gratitude et ses remerciements à l'OACI pour son rôle actif dans le renforcement de la sécurité et de la sûreté de l'aviation mondiale et le soutien à la coopération régionale et internationale.

Khartoum — Le ministre de la Défense, le Lieut-Gén. Yassin Ibrahim Yassin, a reçu, mercredi dans son bureau, en présence du secrétaire général du ministère, le Lieut-Gén. Essam El Din Karrar, et du conseiller du ministre de la Défense pour les Affaires Aéronautiques, le Général de Division (Pilote) Mohi El Din Abkar, a reçu la délégation du Bureau Régional de l'Organisation de l'Aviation Civile (OACI), conduite par M. Mohamed Abu Baker Farea, Directeur du Bureau Régional, M. Mashhoor Al-Balawi, responsable régional de la sécurité, et M. Hussein Qabbani, responsable régional de la sécurité, se félicitant de la visite de la délégation dans le pays.

