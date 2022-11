Soudan: L'OMS affirme son soutien au N-Darfour pour lutter contre la Dengue

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a affirmé l'impossibilité de lutter contre les moustiques porteurs de la dengue et du paludisme sans efforts concertés, en mobilisant toutes les capacités disponibles, en exploitant au mieux les ressources gouvernementales, internationales et nationales, outre la participation de la communauté locale.

Le Dr Ni'ma a déclaré dans une déclaration à la (SUNA) à la fin de sa récente visite à Al-Fashir, la capitale de l'État, en compagnie du ministre fédéral de la Santé par intérim, en réponse aux appels et aux rapports épidémiologiques reçus par le organisation concernant l'épidémie de dengue et de paludisme.

Al-Fashir — Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Soudan, le Dr. Ni'ma Saeed Abid, a affirmé que l'organisation s'est engagée à travailler avec des partenaires pour fournir le soutien technique et logistique et fournir des médicaments au ministère de la santé de l'État du Nord-Darfour pour l'aider à contrôler les fièvres et les épidémies qui se sont récemment propagées dans plusieurs localités de l'État.

